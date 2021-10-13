Китайцы восхитились российским ракетным комплексом

Китайцы оценили российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей». Об этом рассказывается на сайте военного новостного портала КНР «Чжунго цзюньван».
«Система С-500 обладает всеми характеристиками, которые соответствуют давним традициям России в области разработки систем ПВО и ПРО, а также отражает направление развития интеграции полевых систем противовоздушной обороны российской армии. В конце концов, такое сочетание маневренности ЗРК С-500 и передового вооружения поможет стране быстро создать эффективный космический щит везде, где это необходимо», — сообщает «Иносми» со ссылкой на китайский портал.
Минобороны России представило новую систему противоракетной обороны мировой общественности 20 июля. На разработку ЗРК С-500 «Прометей» ушло более 10 лет. Как только зенитно-ракетный комплекс С-500 будет принят на вооружение, российская армия получит «широкий и высокий зонт» противовоздушной и противоракетной обороны.