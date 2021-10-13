В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 1 балл
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.35
Войти в почту

США откажутся от гонок вооружений

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт прокомментировал позицию страны по гонкам вооружений. Он заявил, что Штаты намерены их остановить, сообщает ТАСС.

В США пообещали предотвратить новую гонку вооружений
Фото: @USNPT@USNPT

Эберхардт сообщил, что в США захотели отказаться от гонок вооружений, чтобы вернуть доверие к стране. По его словам, Штаты по-прежнему желают предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия. При этом страна планирует сохранить потенциал стратегического сдерживания.

«Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями», — подчеркнул Эберхардт на заседании Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее стало известно, что США сократили число атомных боеголовок до минимума за последние 60 лет. По данным Госдепа, в 2020 году у Штатов было всего 3750 боеголовок, в то время как в 2019 году — 3805, а в 2018 — 3785.

13 октября президент России Владимир Путин констатировал начало гонки вооружений между Россией и США после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне (ПРО). По его словам, это «фундаментальная вещь, краеугольный камень международной безопасности».

Путин напомнил, что еще в 2003 году призывал США не выходить из договора по ПРО. Он также добавил, что сейчас Россия готова вести диалог с американской стороной на эту тему.

Армия,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ООН,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители