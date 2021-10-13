В США пообещали предотвратить новую гонку вооружений

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт прокомментировал позицию страны по гонкам вооружений. Он заявил, что Штаты намерены их остановить, сообщает ТАСС.

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Эберхардт сообщил, что в США захотели отказаться от гонок вооружений, чтобы вернуть доверие к стране. По его словам, Штаты по-прежнему желают предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия. При этом страна планирует сохранить потенциал стратегического сдерживания.

«Мы уйдем от дорогостоящих гонок вооружений и восстановим доверие к США как к лидеру в сфере контроля за вооружениями», — подчеркнул Эберхардт на заседании Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее стало известно, что США сократили число атомных боеголовок до минимума за последние 60 лет. По данным Госдепа, в 2020 году у Штатов было всего 3750 боеголовок, в то время как в 2019 году — 3805, а в 2018 — 3785.

13 октября президент России Владимир Путин констатировал начало гонки вооружений между Россией и США после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне (ПРО). По его словам, это «фундаментальная вещь, краеугольный камень международной безопасности».