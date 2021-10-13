В Японии призвали премьера жестко ответить на военные учения России

«Российские власти утверждают, что эти учения являются частью процесса подведения итогов учебно-боевой работы в войсках. В Японии исходят из того, что они преследуют цель инициирования и проверки реакции на такие действия России со стороны только что пришедшей в Японии к власти новой администрации премьера Фумио Кисиды», — пишет газета «Санкэй симбун».