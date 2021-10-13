В Японии призвали премьера жестко ответить на военные учения России

В Японии насторожились из-за учения эскадры Тихоокеанского флота ВМФ России, которые прошли в Японском море. Российские военные провели ракетные стрельбы. По мнению СМИ Японии, РФ прощупывает новую власть премьер-министра Фумио Кисиды.
«Российские власти утверждают, что эти учения являются частью процесса подведения итогов учебно-боевой работы в войсках. В Японии исходят из того, что они преследуют цель инициирования и проверки реакции на такие действия России со стороны только что пришедшей в Японии к власти новой администрации премьера Фумио Кисиды», — пишет газета «Санкэй симбун».
Японцы активно призывают власти отреагировать на военные учения РФ.
«Нужно, чтобы японские военно-морские силы самообороны провели военные учения в исключительной экономической зоне России. Хватит только высказывать одни сожаления», — пишет jin.
По мнению некоторых читателей, Россия данными учениями «испытывает» Японию.
«Это Россия нас так испытывает. И нового премьера Кисиду тоже. Если и Кисида ограничится „сожалениями“, то русским станет понятно — бояться Японии нечего», - отметил cfm.
Ранее жители Японии назвали Россию злом из-за сообщения о том, что РФ проведет ракетные учения с 4 по 9 октября в Японском море. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели ракетные стрельбы в Японском море в рамках учений, передает RT. Япония внесла российским дипломатам представление из-за учений флота РФ, уточняет Life.