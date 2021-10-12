Бомбардировщики США пролетели у границ России

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, которые способны нести ядерное оружие, пролетели у границ России над Литвой. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, передает РИА Новости.

Самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании, а после пролетели над территорией Литвы, у российских границ, и дозаправились в Германии. Полеты проводились с целью «повышения готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил».

Отмечается, что действия американских экипажей координировались с литовскими и британскими авиационными наводчиками, выявлявшими имитированные наземные цели. Оба B-1B Lancer были переброшены в Европу с авиабазы в штате Техас.