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Американские бомбардировщики пролетели у границ России

Lenta.ruиещё 1
20 минут назад

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, которые способны нести ядерное оружие, пролетели у границ России над Литвой. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, передает РИА Новости.

Бомбардировщики США пролетели у границ России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании, а после пролетели над территорией Литвы, у российских границ, и дозаправились в Германии. Полеты проводились с целью «повышения готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил».

Отмечается, что действия американских экипажей координировались с литовскими и британскими авиационными наводчиками, выявлявшими имитированные наземные цели. Оба B-1B Lancer были переброшены в Европу с авиабазы в штате Техас.

В июле самолеты Военно-морского флота (ВМФ) России пролетели рядом с ракетным эсминцем Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross в Черном море.

Армия,Войска,Оружие,
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