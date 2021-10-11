Атомная подлодка США могла столкнуться с китайским объектом

Атомная подводная лодка USS Connecticut, которая получила повреждения 2 октября в Южно-Китайском море, предположительно столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гонконгский новостной сайт iNews.

Фото: Reuters Reuters

Американские эксперты сообщили в соцсетях, что повреждение получил корпус носовой части субмарины. Столкновение произошло в международных водах. В результате инцидента 11 из 130 членов экипажа получили неопасные для жизни травмы. При столкновении ядерная установка не пострадала, сама лодка находится «в безопасном стабильном состоянии". После инцидента подлодка вынуждена была идти на базу на острове Гуам в надводном положении. На Гуам прибыла группа военных специалистов, которая осмотрит повреждения и установит их источник.

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Пока неизвестно, с чем именно столкнулась подводная лодка. По данным источников в ВМС США, это не была другая подводная лодка, корабль или подводный рельеф, также речи не идет об агрессивных действиях другой страны. Американские военные считают, что это мог быть затонувший корабль или контейнер, упавший в море с грузового судна.

В свою очередь гонконгский новостной сайт iNews сообщает, что спутник зафиксировал подлодку USS Connecticut на следующий день после инцидента в 77 км от острова Юнсин в Южно-Китайском море, где расположены китайская база для подводных лодок и военный аэродродром. Как пишет новостной портал, предположительно, подлодка была в районе острова с разведывательными целями. Издание полагает, что USS Connecticut не могла столкнуться с подводным рельефом, так как американские субмарины постоянно работают в Южно-Китайском море и хорошо его знают.

Как считает издание, вероятнее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, который был недавно создан в районе острова Юнсин, чтобы противодействовать приближающимся силам противника.

Как отмечается, возле острова глубина моря составляет около 300 метров.