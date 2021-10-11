Армия Сирии начала бомбить позиции войск Турции

Курды и армия Сирии начали совместно бомбить позиции турецких сил к северу от Алеппо.

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Когда стало известно, что переговоры между представителями сирийских курдов и официальным Дамаском завершились очень успешно (официально это не подтверждено — прим. ред.), появилась информация о том, что несколько часов тому назад турецкие войска попытались атаковать позиции Сил освобождения Африна (курдское вооруженное формирование).

В ответ на это сирийская армия нанесла удары по позициям войск Турции и подконтрольных этой стране боевиков, тем самым продемонстрировав готовность обеспечивать безопасность собственной территории и курдских формирований. Как утверждалось ранее, об этом и велись переговоры.