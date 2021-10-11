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Новые ракеты Эстонии  назвали угрозой для России

Елена Прошина
1 минуту назад

Противокорабельные ракеты Blue Spear, которые Эстония покупает у Израиля, могут стать серьезной проблемой для России. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, который рассказал о возможных способах использования ракет в своей публикации.

Новые ракеты Эстонии назвали угрозой для России
Фото:  Proteus Advanced Systems Proteus Advanced Systems

Как отметил эксперт, ракеты будут нацелены на российскую территорию. Ракета может пролететь через Финский залив и нарушить поставку грузов водным транспортом, а также атаковать и наземные цели в Калининграде и Санкт-Петербурге.

Эксперт отметил, что Калининград – это хорошо вооружённый форпост России на Балтике, который находится внутри границ НАТО, но новые ракеты способны перекрыть доставку грузов к нему. При этом снаряды могут атаковать и наземные цели.

«Калининград дает России опору на Балтике, откуда воздушные, морские и сухопутные силы могут угрожать самым слабым членам НАТО – Латвии, Литве и Эстонии», – пишет американский эксперт.

Сколько именно Эстония приобрела ракет – неизвестно, однако стоимость каждой может достигать 5 млн долларов.

Армия,НАТО,Forbes,
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