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Испытания боевого робота в США показали на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

В США состоялись испытания боевой роботизированной машины EMAV-MCA (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle - Medium Caliber Armament). Их провела компания Northrop Grumman Corp. Соответствующие кадры публикует Defence Blog.

Роботизированная машина получила пушку XM813 Bushmaster и во время испытаний пробила стальную пластину стальную пластину боеприпасами Northrop Grumman NG1170W Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot (APFSDS) 30x173 мм.

Боевой робот EMAV представляет собой модульную гусеничную платформу с грузоподъемностью в 3 265 кг и способен развивать скорость до 72 км/ч.

Армия,Оружие,США,Видео,
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