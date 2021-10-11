Испытания боевого робота в США показали на видео

В США состоялись испытания боевой роботизированной машины EMAV-MCA (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle - Medium Caliber Armament). Их провела компания Northrop Grumman Corp. Соответствующие кадры публикует Defence Blog.
Роботизированная машина получила пушку XM813 Bushmaster и во время испытаний пробила стальную пластину стальную пластину боеприпасами Northrop Grumman NG1170W Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot (APFSDS) 30x173 мм.
Боевой робот EMAV представляет собой модульную гусеничную платформу с грузоподъемностью в 3 265 кг и способен развивать скорость до 72 км/ч.