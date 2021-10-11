США передали Украине деньги и военную помощь

Украина получила новые партии летального оружия из США, сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Арестович отметил, американский борт привез на Украину «много высокоточного наступательного оружия», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, среди которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».

Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.