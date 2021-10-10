В России приостановили все полеты самолетов L-410

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«По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», - сказали в обществе.

В организации выразили соболезнования всем родным и близким погибших.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября около базы РЭС в городе Мензелинск в Татарстане. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. 16 человек, в том числе пилоты, погибли. Остальные госпитализированы. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ двигателя либо перегруз. Следователи начали проверку по факту произошедшего. Лайнер находился в эксплуатации 34 года.

Это уже третья трагедия с L-410 за 2021 год. Первая произошла 19 июня. Самолет потерпел крушение в Кемерово. Воздушное судно выполняло тренировочный полет с 17 парашютистами, на борту были также два члена экипажа. В результате погибли пять человек.

Вторая катастрофа произошла 12 сентября в Иркутской области. Самолет совершил жесткую посадку после того, как пилот решил зайти на второй круг. Он загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли.