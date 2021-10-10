США обеспокоили российские учения «Запад-2021»

В Исследовательской службе конгресса США подготовили отчет о российских военных учениях. Американские парламентарии, по словам аналитиков, обеспокоены маневрами России, среди которых прошедшие в сентябре учения «Запад-2021». Они полагают, что действия Москвы подтверждают ее агрессию в отношении американских союзников. Об этом пишет RT.

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Как отмечается в документе, характер и масштабы недавно проведенных совместных стратегических учений «Запад-2021» России и Белоруссии вызвали тревогу среди членов конгресса США. Они считают, что эти учения свидетельствуют об агрессии со стороны России по отношению к союзникам в регионе.

По мнению специалистов, в экспертных кругах обеспокоены тем, что Кремль под видом учений готовится к потенциальным и фактическим вторжениям и усиливает свою армию. Также власти РФ могут использовать учения как способ «принуждения соседних государств».

В сентябре Россия и Белоруссия провели военные учения «Запад-2021». На них были приглашены свыше 100 наблюдателей из иностранных военных ведомств.