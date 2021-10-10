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В США выразили обеспокоенность из-за военных учений России

Елена Прошина
41 минуту назад

В Исследовательской службе конгресса США подготовили отчет о российских военных учениях. Американские парламентарии, по словам аналитиков, обеспокоены маневрами России, среди которых прошедшие в сентябре учения «Запад-2021». Они полагают, что действия Москвы подтверждают ее агрессию в отношении американских союзников. Об этом пишет RT.

США обеспокоили российские учения «Запад-2021»
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается в документе, характер и масштабы недавно проведенных совместных стратегических учений «Запад-2021» России и Белоруссии вызвали тревогу среди членов конгресса США. Они считают, что эти учения свидетельствуют об агрессии со стороны России по отношению к союзникам в регионе.

По мнению специалистов, в экспертных кругах обеспокоены тем, что Кремль под видом учений готовится к потенциальным и фактическим вторжениям и усиливает свою армию. Также власти РФ могут использовать учения как способ «принуждения соседних государств».

В сентябре Россия и Белоруссия провели военные учения «Запад-2021». На них были приглашены свыше 100 наблюдателей из иностранных военных ведомств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил,что совместные учения двух стран проводились и ранее. Этот процесс носит регулярный характер и будет продолжаться.

Армия,В мире,Дмитрий Песков,
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