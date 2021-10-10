Трамп: Россия забрала из Афганистана для изучения технику США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай уже разобрали и изучают вертолёты, брошенные американскими военными в Афганистане. На митинге своих сторонников в Айове, трансляцию с которого вели американские СМИ, он отметил, что вскоре можно ожидать появления у противников новой техники.

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

У России и Китая уже есть образцы наших вертолётов. Они уже разбирают «Апачи», изучают их, скоро они соберут лучшую технику, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что покидавшие Афганистан американские войска «сломали несколько старых вертолётов, но не самые новые».

Теперь это у наших врагов, — пояснил он.

Также бывший президент допустил оговорку, за которые постоянно критикует нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Он заявил, что войска США вышли из Пакистана.

Космические силы, помните, им не нравились. Они станут одними из важнейших. Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана... Из... из Афганистана, — сразу поправился Трамп.

Ему пришлось продолжить тему Пакистана. Бывший президент напомнил, что США дают соседней с Афганистаном стране миллиарды долларов, а Исламабад ничего не делает для Вашингтона.