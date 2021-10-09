Беспилотник С-70 программы «Охотник» проходит наземные испытания. Видео

Образец новейшего беспилотного летательного аппарата С-70Б1 программы «Охотник», созданный в ОКБ Сухого, проходит наземные испытания. Об этом сообщает RT. С-70 программы «Охотник» — это боевой БПЛА, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач. Беспилотники проекта «Охотник» производят в Новосибирске. Сейчас там идёт строительство очередного опытного образца С-70. Он получит несколько обновлённую конструкцию и будет отличаться от образца Б1 и по размеру, и частично по внутреннему содержанию.