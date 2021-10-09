Сирийские «Панцири» уничтожили запущенные Израилем ракеты

Комплексы «Панцирь» сил ПВО Сирии уничтожили восемь из 12 ракет, запущенных Израилем в пятницу по аэродрому Т-4 в провинции Хомс, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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«8 октября в 21.33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс. Дежурными силами сирийских ПВО < > Вооруженных сил САР зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

В результате удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения. Имуществу Вооруженных сил Сирии нанесен незначительный материальный ущерб, добавил Кулить.

Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по территории Сирии из воздушного пространства Ливана.