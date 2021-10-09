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Сирийские «Панцири» сбили восемь ракет Израиля в провинции Хомс

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Комплексы «Панцирь» сил ПВО Сирии уничтожили восемь из 12 ракет, запущенных Израилем в пятницу по аэродрому Т-4 в провинции Хомс, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирийские «Панцири» уничтожили запущенные Израилем ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«8 октября в 21.33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс. Дежурными силами сирийских ПВО < > Вооруженных сил САР зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

В результате удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения. Имуществу Вооруженных сил Сирии нанесен незначительный материальный ущерб, добавил Кулить.

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Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по территории Сирии из воздушного пространства Ливана.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов.

Армия,В мире,ИТАР-ТАСС,
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