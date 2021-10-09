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Киев предупредил Москву «об ударе в спину»

Елена Прошина
9 минут назад

Появление военно-учебной миссии Евросоюза на Украине поможет Киеву противодействовать призывам Москвы к выполнению Минских соглашений, написал для портала «Главред» полковник запаса Олег Жданов.

Военный эксперт предупредил Москву «об ударе в спину»
Фото: EPAEPA

По его словам, такое развитие событий станет «ударом в спину» для России. Чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у Москвы давить на Украину в плане выполнения «Минска», считает военный эксперт.

Жданов предположил, что выполнение Минских соглашений Украиной приведет к изменению баланса сил в Восточной Европе. В результате президент России Владимир Путин «фактически станет королем на постсоветском пространстве».

«Дальнейшие взаимоотношения Киева с Брюсселем с Европой (а вместе с этим - и пересмотр и смягчение позиции представителей Евросоюза по вступлению Украины в НАТО), будут зависеть от нашего поведения», — написал полковник. Говоря о возможных трудностях он напомнил о заявлении премьера Венгрии Виктора Орбана, по словам которого, Венгрия будет стоять до последнего на пути Украины в НАТО.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия обязана помочь Украине вступить в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц» своего прошлого. По словам дипломата, Украина — одно из государств, наиболее пострадавших от преступлений нацистов.

Армия,В мире,Андрей Мельник,Олег Жданов,Виктор Орбан,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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