Военный эксперт предупредил Москву «об ударе в спину»

«Дальнейшие взаимоотношения Киева с Брюсселем с Европой (а вместе с этим - и пересмотр и смягчение позиции представителей Евросоюза по вступлению Украины в НАТО), будут зависеть от нашего поведения», — написал полковник. Говоря о возможных трудностях он напомнил о заявлении премьера Венгрии Виктора Орбана, по словам которого, Венгрия будет стоять до последнего на пути Украины в НАТО.