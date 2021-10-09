ПВО Сирии отразила ракетную атаку в небе над Хомсом

Сирийская ПВО с помощью комплексов «Панцирь» уничтожила восемь из 12 ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.