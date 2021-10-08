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Россия почти вдвое нарастила количество кораблей в Мировом океане

Елена Прошина
6 минут назад

Около 100 российских военных кораблей и судов обеспечения выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, пишет РИА Новости со ссылкой на поздравительную телеграмму главкома ВМФ адмирала Николая Евменова по случаю Дня командира корабля.

Россия почти вдвое нарастила количество кораблей в Мировом океане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напомнило, что 9 мая 2021 года сообщалось, что в Мировом океане находятся более 60 кораблей и судов.

В телеграмме Евменов также отметил, что главное для командира - любить свое дело и отдавать себя полностью своему кораблю.

В России День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечают 8 октября.

Армия,Николай Евменов,РИА Новости,
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