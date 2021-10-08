Американская подлодка USS Connecticut, на которую в 2003 году напал белый медведь, столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом. Травмы легкой и средней степени тяжести в результате инцидента получили 11 членов экипажа. Субмарина не стала подавать сигнал SOS и отправилась на военно-морскую базу на Гуаме.

В пресс-релизе ВМС говорится, что инцидент произошел еще 2 октября – во время погружения.

Объект, с которым столкнулась подлодка, «не был зафиксирован средствами контроля». По-прежнему неясны ни размеры, ни глубина нахождения этого объекта.

Сейчас субмарина «стабильна и в безопасности», но во время столкновения пострадали 11 подводников. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести. При аварии не был поврежден ядерный реактор подлодки.

Statement regarding #USSConnecticut (SSN 22):



The #USNavy Seawolf-class fast-attack submarine struck an object while submerged on Oct. 2, while operating in international waters in the Indo-Pacific region. There are no life threatening injuries.



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«Безопасность экипажа остается главным приоритетом военно-морского флота», — заявил источник в ВМС США изданию USNI News.

Происшествие будет расследовано. После столкновения подлодка не стала подавать сигнал бедствия, отправившись на военно-морскую базу на острове Гуам, куда должна была прибыть 8 октября.

По мнению военного эксперта, историка Ивана Коновалова, причиной столкновения стала ошибка экипажа и непрофессионализм моряков американских ВМС. Он отметил, что в Пентагоне неоднократно поднимался вопрос квалификации американских подводников.

«Было очень много столкновений с гражданскими судами различными военно-морских судов США, в том числе и подводных лодок. Причем это влекло и жертвы тоже», — сказал эксперт «Известиям».

Телеканал CNN сообщает, что столкновение в Южно-Китайском море произошло на фоне ухудшения отношений США и КНР. Журналисты отметили, что подлодка участвовала в операции по «демонстрации силы» американского флота – масштабных учениях. В них также принимали участие корабли из Японии, Австралии, Канады, Великобритании и Нидерландов.

USS Connecticut's collision today was not the first time the sub unexpectedly came into contact with something. After the Connecticut had surfaced in an ice pack in 2003, a polar bear approached and began to lick the rudder before deciding he did not want a sub and wandered off. pic.twitter.com/xUmJt92enN— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 7, 2021

За день до инцидента, 1 октября, 39 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен «провокационной военной деятельностью» КНР. Тайвань расположен на северо-западе Южно-Китайского моря, где произошло столкновение.

Подлодка USS Connecticut уже привлекала внимание прессы: в 2003 году она всплыла в Арктике, пробив льды возле американской исследовательской станции. На льдине находился в этот момент белый медведь, который сначала полчаса изучал руль, торчащий из льда. После хищник атаковал подлодку.