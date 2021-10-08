Американская подлодка USS Connecticut, на которую в 2003 году напал белый медведь, столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом. Травмы легкой и средней степени тяжести в результате инцидента получили 11 членов экипажа. Субмарина не стала подавать сигнал SOS и отправилась на военно-морскую базу на Гуаме.
В пресс-релизе ВМС говорится, что инцидент произошел еще 2 октября – во время погружения.
Объект, с которым столкнулась подлодка, «не был зафиксирован средствами контроля». По-прежнему неясны ни размеры, ни глубина нахождения этого объекта.
Сейчас субмарина «стабильна и в безопасности», но во время столкновения пострадали 11 подводников. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести. При аварии не был поврежден ядерный реактор подлодки.
«Безопасность экипажа остается главным приоритетом военно-морского флота», — заявил источник в ВМС США изданию USNI News.
Происшествие будет расследовано. После столкновения подлодка не стала подавать сигнал бедствия, отправившись на военно-морскую базу на острове Гуам, куда должна была прибыть 8 октября.
По мнению военного эксперта, историка Ивана Коновалова, причиной столкновения стала ошибка экипажа и непрофессионализм моряков американских ВМС. Он отметил, что в Пентагоне неоднократно поднимался вопрос квалификации американских подводников.
«Было очень много столкновений с гражданскими судами различными военно-морских судов США, в том числе и подводных лодок. Причем это влекло и жертвы тоже», — сказал эксперт «Известиям».
Телеканал CNN сообщает, что столкновение в Южно-Китайском море произошло на фоне ухудшения отношений США и КНР. Журналисты отметили, что подлодка участвовала в операции по «демонстрации силы» американского флота – масштабных учениях. В них также принимали участие корабли из Японии, Австралии, Канады, Великобритании и Нидерландов.
За день до инцидента, 1 октября, 39 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен «провокационной военной деятельностью» КНР. Тайвань расположен на северо-западе Южно-Китайского моря, где произошло столкновение.
Подлодка USS Connecticut уже привлекала внимание прессы: в 2003 году она всплыла в Арктике, пробив льды возле американской исследовательской станции. На льдине находился в этот момент белый медведь, который сначала полчаса изучал руль, торчащий из льда. После хищник атаковал подлодку.
Ударная подлодка «Коннектикут» относится к семейству проекта Sea Wolf II. Субмарину заложили на судоверфи города Гротон в 1992 году, на воду она была спущена в декабре 1998 года. Ее назвали в честь штата Коннектикут на восточном побережье США, где лодка была построена.