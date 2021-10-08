На границе Индии и Китая произошел конфликт военных

Столкновение индийских и китайских военных патрулей произошло на северо-востоке Индии в секторе Таванг, штат Аруначал-Прадеш на границе двух стран, сообщает The Indian Express.

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Как утверждает издание, незадолго до этого на территорию, которую Индия считает своей, вторглись более 100 солдат Народно-освободительной армии Китая.

Конфликт между военными продолжался несколько часов, к ним направили отряды подкрепления. Ситуацию удалось урегулировать переговорами между командирами сторон, никто из пограничников не пострадал.

Источники The Indian Express объяснили, что противостояние произошло из-за того, что индийские и китайские солдаты патрулировали район, исходя из своих представлений о том, где проходит необозначенная граница между странами.