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На границе Индии и Китая произошло столкновение военных

Газета.Ruиещё 2
27 минут назад

Столкновение индийских и китайских военных патрулей произошло на северо-востоке Индии в секторе Таванг, штат Аруначал-Прадеш на границе двух стран, сообщает The Indian Express.

На границе Индии и Китая произошел конфликт военных
Фото: ReutersReuters

Как утверждает издание, незадолго до этого на территорию, которую Индия считает своей, вторглись более 100 солдат Народно-освободительной армии Китая.

Конфликт между военными продолжался несколько часов, к ним направили отряды подкрепления. Ситуацию удалось урегулировать переговорами между командирами сторон, никто из пограничников не пострадал.

Источники The Indian Express объяснили, что противостояние произошло из-за того, что индийские и китайские солдаты патрулировали район, исходя из своих представлений о том, где проходит необозначенная граница между странами.

Конфликт государств в восточном Ладакхе обострился в мае прошлого года: между пограничниками обеих стран тогда произошли кровопролитные столкновения. Этот конфликт — следствие отсутствия четкой демаркационной линии. Он продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, которая определяет границу между Тибетом и Индией. Стороны обвиняют друг друга в незаконной оккупации своих земель. В феврале Китай впервые отчитался о потерях при конфликте на границе с Индией.

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