Россия призвала НАТО ввести мораторий на размещение ракет

Россия напомнила НАТО про свое предложение ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Константин Воронцов, и.о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

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Эту инициативу президент России Владимир Путин предложил еще в 2019 году. В прошлом году он выразил готовность сделать мораторий верифицированным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Воронцов снова озвучил предложение о моратории на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения. Он обратился к странам НАТО с просьбой проявить прагматичный подход и откликнуться на предметное предложение о встречных проверяемых мораториях на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности после аннулирования соответствующего договора.