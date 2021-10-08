Россия призвала НАТО ввести мораторий на размещение ракет

Россия напомнила НАТО про свое предложение ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Константин Воронцов, и.о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.
Эту инициативу президент России Владимир Путин предложил еще в 2019 году. В прошлом году он выразил готовность сделать мораторий верифицированным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Воронцов снова озвучил предложение о моратории на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения. Он обратился к странам НАТО с просьбой проявить прагматичный подход и откликнуться на предметное предложение о встречных проверяемых мораториях на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности после аннулирования соответствующего договора.
С августа 2019 года Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), который был заключен между Россией и США, прекратил свое действие. Вашингтон обвинил в Москву во множественных нарушениях договора и вышел из него. В прошлом году власти США заявили о готовности развернуть в Европе гиперзвуковые ракеты, чтобы «сдерживать Россию».