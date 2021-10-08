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В Турции обвинили НАТО в подготовке к большой войне

Елена Прошина
24 минуты назад

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 выразили мнение относительно заявления Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, о покупке Турцией российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Свои комментарии они оставили под статьей.

В Турции обвинили НАТО в подготовке к большой войне
Фото: EPAEPA

Читатели Haber7 обвинили Североатлантический альянс в избирательной политике в отношении Турции. Пользователь с ником Озан отметил, что Греция купила у России такую же систему, при этом имея членство в НАТО. Однако никакой проблемы для НАТО и США не возникло. Поэтому неясно, почему приобретение С-400 Турцией так плохо, заключает Озан.

Читатель Мюмтаз Уйсал отметил, что аналогичные системы ПВО есть во многих странах Евросоюза и НАТО. Он выразил опасения, что это начинает походить на подготовку к большой войне.

Читатель Синан Онал написал, что генеральный секретарь НАТО молчит о том, что Турция неоднократно просила Patriot продать им ракетные системы. Америка этого не сделала. При этом, подчеркивает пользователь, некоторые страны НАТО, в том числе Греция, покупали С-300, и все молчали. Синан Онал заключил, что подобные действия — пример двойных стандартов.

6 октября Йенс Столтенберг заявил, что попытки переубедить турецких политиков отказаться от зенитных ракетных систем С-400 не увенчались успехом. По его словам, Запад предлагал Анкаре взять вместо российского оружия американские системы Patriot или франко-итальянские SAMP/T.

Армия,Оружие,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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