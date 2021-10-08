В Турции обвинили НАТО в подготовке к большой войне

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 высказались по поводу заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о покупке Турцией российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, они оставили комментарии под статьей.
Читатели обвинили Североатлантический альянс в избирательной политике в отношении Турции.
«Греция, другой член НАТО, купила такую же систему вооружения у России. Почему для США и НАТО никакой проблемы не было, почему об этом даже не говорилось, почему приобретение Турцией С-400 стало такой проблемой?» — написал один из пользователей под ником Озан.
Другой юзер добавил, что во многих странах НАТО и Евросоюза есть аналогичные системы ПВО.
«Начинает попахивать подготовкой к большой войне», — отметил Мюмтаз Уйсал.
Читатели напомнили, что Анкара купила системы не для того, чтобы применять их против НАТО, а чтобы использовать в Турции.
«Почему генеральный секретарь НАТО не говорит о том, что Турция неоднократно просила Patriot, но Америка не предоставила ей эти системы, при этом, когда некоторые страны НАТО, включая Грецию, покупали С-300, никто не издавал ни звука. Двойные стандарты», — добавил Синан Онал.