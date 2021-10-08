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В Турции обвинили НАТО в подготовке к большой войне

Lenta.ruиещё 3
31 минуту назад

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 высказались по поводу заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о покупке Турцией российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, они оставили комментарии под статьей.

В Турции обвинили НАТО в подготовке к большой войне
Фото: EPAEPA

Читатели обвинили Североатлантический альянс в избирательной политике в отношении Турции.

«Греция, другой член НАТО, купила такую же систему вооружения у России. Почему для США и НАТО никакой проблемы не было, почему об этом даже не говорилось, почему приобретение Турцией С-400 стало такой проблемой?» — написал один из пользователей под ником Озан.

Другой юзер добавил, что во многих странах НАТО и Евросоюза есть аналогичные системы ПВО.

«Начинает попахивать подготовкой к большой войне», — отметил Мюмтаз Уйсал.

Читатели напомнили, что Анкара купила системы не для того, чтобы применять их против НАТО, а чтобы использовать в Турции.

«Почему генеральный секретарь НАТО не говорит о том, что Турция неоднократно просила Patriot, но Америка не предоставила ей эти системы, при этом, когда некоторые страны НАТО, включая Грецию, покупали С-300, никто не издавал ни звука. Двойные стандарты», — добавил Синан Онал.

В среду, 6 октября, Столтенберг признал, что попытки переубедить турецких политиков отказаться от зенитных ракетных систем С-400 провалились. По его словам, Запад предлагал Анкаре взять вместо российского оружия американские системы Patriot или франко-итальянские SAMP/T.
Армия,Войска,Оружие,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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