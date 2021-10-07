Названо самое смертоносное оружие морской пехоты США

Американское издание «1945» составило топ-5 самых смертоносных видов оружия Морской пехоты США.

Фото: © U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Rhita Daniel © U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Rhita Daniel

Издание отмечает, что корпус морской пехоты вооружен «экзотическими и надежными» оружейными платформами, как, например, 25-мм пушка Гатлинга с эквалайзером GAU-12, которая установлена под брюхом истребителя Marine AV-8B Harrier II. Скорострельность орудия с пятью стволами достигает 4,2 тысячи выстрелов в минуту. Снаряд пушки может поразить цель на расстоянии до 3,6 тысячи метров.

В списке также оказалась кассетная бомба Mk-20 Rockeye II, которую несет военный самолет морской пехоты F/A-18 AD Super Hornet.

Кассетная бомба падает, а затем выпускает по цели несколько разрывных снарядов. Это орудие морская пехота использует в борьбе с бронетехникой противника. Rockeye успешно применялась во время операции «Буря в пустыне». Кассетная бомба содержит 247 снарядов. Последний раз американцы использовали кассетные боеприпасы в Ираке в 2003 году.

На третьем месте оказалась противокорабельная ракета наземного базирования NMESIS, которую США планируют поставить на вооружение в 2023 году.

Еще одно «смертоносное оружие» американских морпехов - ударный вертолет AH-1Z Viper. Он несет 16 ракет Hellfire и может быть вооружен ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. Он также оснащен 70-мм ракетами Hydra и 20-мм пушкой Гатлинга. Максимальная скорость полета достигает 400 км/ч.

Замыкает список легкая бронированная противотанковая машина LAV-AT, которая, по словам авторов статьи, «полностью способна выстоять в битве против Китая - если это когда-нибудь случится».