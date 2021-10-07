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Иран показал преследование катеров США

Вероника Полынина
43 минуты назад

Иранский телеканал показал запись преследования американских быстроходных катеров иранскими ВМС в Персидском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадры, продемонстрированные в эфире телеканала Press TV, сделаны с корабля иранских ВМС.

На записи военные подбадривают друг друга и командуют, куда поворачивать, чтобы не упустить американский катер из вида.

В США факт преследования опровергли.

«За последнее время никакого небезопасного и непрофессионального взаимодействия с участием судов ВМС США и Ирана в Персидском заливе не происходило», - заявил представитель 5-го флота ВМС США Тимоти Хокинс, комментируя сообщение телеканала.

Корабли ВМС Ирана и США не раз вплотную сближались друг с другом в Персидском заливе, иногда дело доходило до предупредительных выстрелов.

По мнению иранской стороны, американцы находятся слишком близко к территориальным водам Ирана.

Армия,Тимоти Хокинс,
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