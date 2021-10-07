Иран показал преследование катеров США

Иранский телеканал показал запись преследования американских быстроходных катеров иранскими ВМС в Персидском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кадры, продемонстрированные в эфире телеканала Press TV, сделаны с корабля иранских ВМС.
На записи военные подбадривают друг друга и командуют, куда поворачивать, чтобы не упустить американский катер из вида.
В США факт преследования опровергли.
«За последнее время никакого небезопасного и непрофессионального взаимодействия с участием судов ВМС США и Ирана в Персидском заливе не происходило», - заявил представитель 5-го флота ВМС США Тимоти Хокинс, комментируя сообщение телеканала.
Корабли ВМС Ирана и США не раз вплотную сближались друг с другом в Персидском заливе, иногда дело доходило до предупредительных выстрелов.
По мнению иранской стороны, американцы находятся слишком близко к территориальным водам Ирана.