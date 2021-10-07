«В ходе двусторонних встреч мы говорили о безопасности в бассейне Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода „Северный поток — 2“. Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря. Россия по-прежнему оценивается, и такова позиция всех делегаций, как главная угроза», — передает ТАСС слова Павел Солоха.