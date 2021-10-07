В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 3 балла
USD 72.29EUR 83.61BRENT 82.15
Войти в почту

НАТО боится агрессии России из-за «Северного потока — 2»

Ura.Ru
20 минут назад

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что некоторые страны — члены НАТО боятся угрозы России после завершения проекта «Северный поток — 2». По его словам, страны альянса все еще оценивают РФ как главную угрозу.

В НАТО испугались агрессии России из-за «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе двусторонних встреч мы говорили о безопасности в бассейне Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода „Северный поток — 2“. Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря. Россия по-прежнему оценивается, и такова позиция всех делегаций, как главная угроза», — передает ТАСС слова Павел Солоха.

Президент Польши попросил НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2"

Ранее в США призвали Байдена принять меры для борьбы с «Северным потоком — 2». Экс-заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, которая работала при администрации Дональда Трампа, призвала удвоить санкции, чтобы любая помощь газопроводу стала экономически разрушительной.

Армия,Павел Солох,Дональд Трамп,НАТО,ИТАР-ТАСС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители