Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что некоторые страны — члены НАТО боятся угрозы России после завершения проекта «Северный поток — 2». По его словам, страны альянса все еще оценивают РФ как главную угрозу.
«В ходе двусторонних встреч мы говорили о безопасности в бассейне Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода „Северный поток — 2“. Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря. Россия по-прежнему оценивается, и такова позиция всех делегаций, как главная угроза», — передает ТАСС слова Павел Солоха.
Ранее в США призвали Байдена принять меры для борьбы с «Северным потоком — 2». Экс-заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, которая работала при администрации Дональда Трампа, призвала удвоить санкции, чтобы любая помощь газопроводу стала экономически разрушительной.