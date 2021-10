«Как нам сражаться с русскими»: Пентагон разработает новые методы войны

Ассоциация сухопутных войск США (Association of the US Army, AUSA) подготовила доклад под названием «Как нам сражаться с русскими». Наиболее опасными для американцев силами в российской армии в случае «непосредственного контакта» названы артиллерия, войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), а также армейская авиация, в первую очередь – ударные вертолеты. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок ознакомился с докладом.