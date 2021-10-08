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В США назвали недостатки российских Ту-160

Lenta.ruиещё 1
25 минут назад

Модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160М не лишила машину уязвимостей. Самолет не получил стелс-покрытия, а его обслуживание требует больших денег. Автор портала 19FortyFive Брент Иствуд назвал основные недостатки российского самолета.

В США назвали недостатки российских Ту-160
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что обновленный Ту-160 получил новые двигатели НК-32-02, авионику и вооружение. Также самолет сможет нести новую ракету, которая позволит уничтожать радары противника.

Однако автор материала считает, что модернизация не решила главных проблем Ту-160.

«Я не совсем впечатлен обновленным "Блэкджеком". У него действительно большая дальность полета, и эти крылатые ракеты-невидимки действительно интересны. Но по сути это один и тот же самолет», — отметил Иствуд.

Автор 19FortyFive подчеркивает, что без стелс-покрытия Ту-160 остается уязвимой целью. Кроме того, количество самолетов на вооружении ВКС России недостаточно для изменения стратегической ситуации. К недостаткам машины Иствуд отнес высокий расход топлива и отсутствие оборонительного вооружения, что делает Ту-160 уязвимым.

В августе начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал о создании авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности. По его словам, новую ракету получат модернизированные самолеты Ту-22М3М и Ту-160М.

Армия,Владимир Зарудницкий,Военная академия генштаба,
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