США перебросили в Европу бомбардировщики B-1B Lancer

Американские военные перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейское командование США.

Также переброшено около 200 человек вспомогательного персонала из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи базы ВВС Дайс. Подобные операции между Европейским командованием и Стратегическим командованием США проводятся, начиная с 2018 года. Для этого используются бомбардировщики Lancer, Stratofortress и Spirit.

Оперативная бомбардировочная группа «Европа» начнет работать с союзниками и партнерами, используя незнакомые аэродромы. Запланировано также совершение полетов в стратегических районах, среди которых Арктика, Прибалтика и Черное море.

Миссии стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе позволяют экипажам тренироваться в развертывании на незнакомых аэродромах и взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами.