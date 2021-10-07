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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Елена Прошина
38 минут назад

Американские военные перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейское командование США.

США перебросили в Европу бомбардировщики B-1B Lancer
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также переброшено около 200 человек вспомогательного персонала из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи базы ВВС Дайс. Подобные операции между Европейским командованием и Стратегическим командованием США проводятся, начиная с 2018 года. Для этого используются бомбардировщики Lancer, Stratofortress и Spirit.

Оперативная бомбардировочная группа «Европа» начнет работать с союзниками и партнерами, используя незнакомые аэродромы. Запланировано также совершение полетов в стратегических районах, среди которых Арктика, Прибалтика и Черное море.

Миссии стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе позволяют экипажам тренироваться в развертывании на незнакомых аэродромах и взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами.

Напомним, в мае текущего года бомбардировщик B-52H Stratofortress во время полета над Балтикой нес настоящие авиационные бомбы MK-82. Воздушное судно направлялось в район полигона в Латвии, где экипаж бомбардировщика провел тренировку с латвийскими авианаводчиками.

Армия,Оружие,НАТО,Интерфакс,
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