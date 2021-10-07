Россия обвинила США в нарушении ядерного договора

Американские власти модернизируют свои нестратегические ядерные вооружения на территории Европы, в том числе средства доставки, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимира Ермакова.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, это является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Так, по информации дипломата, на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие, ведется его модернизация, включая средства доставки.

В обход договора Североатлантический альянс продолжает проводить «совместные ядерные миссии» с участием неядерных членов альянса. Ермаков напомнил, что США провели сокращение своего ядерного арсенала в Европе после завершения холодной войны, однако сейчас нет точных сведений о его размере и состоянии.

Ранее посольство России в США заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте размещения американских гиперзвуковых систем в Европе.