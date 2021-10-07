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МИД усомнился в заявлениях НАТО о диалоге после высылки российских дипломатов

Lenta.ruиещё 16
44 минуты назад

МИД РФ прокомментировал решение НАТО о высылке дипломатов РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не верит заявлениям руководителей НАТО о диалоге с РФ после высылки сотрудников представительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По его словам, руководители альянса еще вчера заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией и призывали возобновить диалог.

Что произошло?

6 октября в НАТО сообщили о высылке нескольких сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя. В миссии останутся всего 10 дипломатов вместо 20.

Отмечается, что причина такого решения — «враждебная деятельность» России в странах-членах альянса.

Дипломатический скандал в Брюсселе разгорается на фоне сообщений об обращении сенаторов США из Демократической и Республиканской партий к президенту страны Джо Байдену. По данным Reuters, они потребовали, чтобы президент поставил властям России ультиматум: Москва должна расширить посольство США в РФ, в противном случае 300 российских дипломатов вышлют из Вашингтона.

Реакция России

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что решение альянса выслать восемь сотрудников представительства России при НАТО и оставить лишь 10 дипломатов не останется без ответа.

Политик напомнил, что некоторое время назад в альянсе намекали на желание позитива в отношениях с Россией. Но в Москве не услышали ответа на предложение предпринимать конкретные шаги.

Председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий также отметил, что Россия примет ответные меры, пишет ТАСС. Он также выразил уверенность в том, что «все обвинения в якобы злонамеренной деятельности [дипломатов РФ] голословны и не будут подтверждены».

По словам Слуцкого, «коллективный Запад продолжает курс на дипломатическое противостояние с Россией».

Заявление НАТО о взаимодействии с Россией

5 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса поддерживать взаимодействие с Россией на выступлении в Джорджтаунском университете. Он отметил, что «нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений», — пояснил он. При этом генсек НАТО подчеркнул, что отношения альянса и российской стороны на данный момент находятся на низшей точке со времен холодной войны.

4 октября Столтенберг на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил возобновить встречи в формате «Россия — НАТО». Министр со своей стороны предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам и обсудить тему отведения вооруженных сил в местах соприкосновения на 20-30 километров. Столтенберг отказал Лаврову, предложив России вернуть своего представителя обратно в Брюссель.

Высылка дипломатов в 2018-м

НАТО уже высылал россиян из миссии в Брюсселе в 2018 году. Это произошло после того, как Россию официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Тогда аккредитацию отозвали у семи сотрудников постпредства, а еще трем отказали в ее предоставлении.

Также российских дипломатов выслали из Великобритании, США, Австралии, Украины, Канады и более 10 государств Евросоюза: в общей сложности страны выслали свыше 150 человек. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.

Армия,НАТО и Россия,Дело Скрипалей,Юлия Скрипаль,Сергей Скрипаль,Йенс Столтенберг,Андрей Климов,Александр Грушко,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Леонид Слуцкий,ГРУ,НАТО,Совет Федерации,Госдума,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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