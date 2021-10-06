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МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из НАТО

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

МИД РФ прокомментировал решение НАТО о высылке дипломатов РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не верит заявлениям руководителей НАТО о диалоге с Россией после высылки сотрудников представительства. Его слова передает издание «Коммерсантъ».

Дипломат напомнил, что руководители альянса еще вчера заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией и призывали возобновить диалог. «Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — заявил Грушко.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что решение НАТО выслать восемь сотрудников представительства России при альянсе и оставить лишь 10 дипломатов не останется без ответа. «Такого рода поведение НАТО без ответа не останется и незамеченным не будет», — пообещал Климов.

6 октября в НАТО сообщили о высылке нескольких сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя за их «враждебную деятельность». В миссии останутся всего 10 дипломатов.

Армия,Андрей Климов,Александр Грушко,НАТО,Совет Федерации,МИД,
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