Военные России и Монголии завершили основной этап совместных учений. Видео

На полигоне Дойтын Ам в Монголии прошла активная фаза российско-монгольского учения «Селенга-2021». Об этом сообщает RT.

Массированным огнём мотострелковые и танковые подразделения, а также артиллерия ВВО и ВС Монголии уничтожили превосходящие силы условного противника. Учение направлено на борьбу с международным терроризмом.