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Военные России и Монголии завершили основной этап совместных учений. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

На полигоне Дойтын Ам в Монголии прошла активная фаза российско-монгольского учения «Селенга-2021». Об этом сообщает RT.

Массированным огнём мотострелковые и танковые подразделения, а также артиллерия ВВО и ВС Монголии уничтожили превосходящие силы условного противника. Учение направлено на борьбу с международным терроризмом.

В этом году в манёврах задействовали военнослужащих мотострелкового соединения ВВО из Бурятии и подразделения ВС Монголии общей численностью около 1,5 тыс. человек и более 200 единиц техники.

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