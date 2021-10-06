Военные России и Монголии завершили основной этап совместных учений. Видео

На полигоне Дойтын Ам в Монголии прошла активная фаза российско-монгольского учения «Селенга-2021». Об этом сообщает RT.
Массированным огнём мотострелковые и танковые подразделения, а также артиллерия ВВО и ВС Монголии уничтожили превосходящие силы условного противника. Учение направлено на борьбу с международным терроризмом.
В этом году в манёврах задействовали военнослужащих мотострелкового соединения ВВО из Бурятии и подразделения ВС Монголии общей численностью около 1,5 тыс. человек и более 200 единиц техники.