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Эстония предложила собственный способ «сдерживания России»

News.ru
15 минут назад

Европе не следует полагаться на политические заявления как единственный способ обеспечить сдерживание России. Лучшим способом работы в этом направлении могла бы стать «демонстрация солидарности». Об этом на Варшавском форуме безопасности заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, слова которого приводит Telegram-канал портала BALTNEWS.

Эстония предложила собственный способ «сдерживания России»
Фото: ReutersReuters

По его словам, Москва пока не осознаёт, что в случае военного конфликта союзники готовы сражаться друг за друга. Министр подчеркнул, что именно эта позиция является «основным месседжем» Таллина.

Самое эффективное сдерживание противника — это демонстрация солидарности, решительности, обороноспособности и готовности к обороне союзников, — заявил Лаанет.

Ранее политолог рассказал, что новый президент Эстонии Алар Карис отличается дружелюбием к соотечественникам иностранного происхождения, и на выборах в 2023 году собирается вернуть симпатии русского электората. Однако подобные изменения в политической сфере не говорят о том, что эстонские элиты собираются остановить дерусификацию общественной жизни и намерены продолжать её вплоть до полной ассимиляции.

Армия,Алар Карис,
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