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В США испытают умные прицелы для стрелкового оружия

Lenta.ru
1 час назад

Израильская компания Smart Shooter заявила о поставке систем управления огнем SMASH 2000 в США. Умные прицелы для стрелкового оружия испытают в Лаборатории ведения боевых действий (Warfighting Laboratory) Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщает Defence Blog.

В США испытают умные прицелы для стрелкового оружия
Фото: Smart Shooter Ltd.Smart Shooter Ltd.

Первые комплексы отправят уже текущей осенью. Военные исследователи протестируют систему управления огнем SMASH 2000 на современных образцах вооружения. Командование морской пехоты планирует использовать индивидуальное оружие с новыми системами для поражения малых беспилотников.

Система управления огнем SMASH 2000 получила интегрированный комплекс обработки изображений, который позволяет распознавать цель. Также умный прицел может сопровождать движущиеся объекты. Это позволяет с высокой точностью поражать наземные цели и малогабаритные беспилотные летательные аппараты.

Ранее стало известно о начале разработки умного стрелкового комплекса в России. Перспективная разработка сможет идентифицировать цели благодаря использованию нейросетей, сообщало РИА Новости.

В декабре 2020 года авторы The Drive предположили, что орудием убийства иранского физика Мохсена Фахризаде могла быть система SMASH Hopper. Комплекс представляет собой дистанционно управляемую установку с прицелом SMASH 2000.

Армия,РИА Новости,
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