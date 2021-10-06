США захотели обсудить с РФ ядерные вооружения

Соединенные Штаты рассчитывают в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности обсудить все новейшие ядерные вооружения и средства доставки, заявила выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

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«Мы ясно дали понять, что хотим заниматься всеми ядерными вооружениями России, включая нестратегические ядерные вооружения и средства доставки нового образца», – приводит слова Стюарт ТАСС.

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«Новые ядерные вооружения России, их диверсификация, а также платформы доставки двойного назначения представляют угрозу стратегической стабильности», – заявила кандидат на пост помощника госсекретаря в ходе выступления в комитете по иностранным делам Сената США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры.

При этом дипломат отметила, что «диалог [Москвы и Вашингтона] по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран».

По словам Стюарт, американская сторона нацелена на выработку с российской в ходе диалога по стратегической стабильности «юридически обязывающих мер» в сфере контроля над вооружениями и разоружения. США будут добиваться обеспечения «эффективной проверки» таких возможных новых договоренностей, заявила дипломат. Она заверила, что подобные договоренности будут направлены в том числе на предотвращение «просчетов или недопониманий в будущем» между Россией и Соединенными Штатами.

«Никаких решений по конкретным подходам не было принято», – добавила дипломат, комментируя двусторонний диалог по стратегической стабильности.

До настоящего времени Стюарт являлась старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома. В прошлом, при администрации Барака Обамы, работала в Госдепартаменте США, занимаясь вопросами контроля над вооружениями.

В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».

Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.