«Расчёты противовоздушной обороны корабля своевременно обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили крылатую ракету-мишень «Малахит», выпущенную в рамках учения экипажем малого ракетного корабля «Разлив». Учебная цель была поражена ракетами зенитного ракетного комплекса «Редут» и огнем 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190», – говорится в сообщении оборонного ведомства.