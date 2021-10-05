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Корвет «Громкий» уничтожил крылатую ракету-мишень в Японском море. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Корвет «Громкий» уничтожил крылатую ракету-мишень «Малахит» в Японском море во время выполнения ракетных и артиллерийских стрельб. Видео учебных маневров публикует Министерство обороны России.

«Расчёты противовоздушной обороны корабля своевременно обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили крылатую ракету-мишень «Малахит», выпущенную в рамках учения экипажем малого ракетного корабля «Разлив». Учебная цель была поражена ракетами зенитного ракетного комплекса «Редут» и огнем 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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