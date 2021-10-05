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Мини-ракету для беспилотников испытали в Турции. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Турции провели испытания малогабаритной ракеты МЕТЕ. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в странице в Twitter. По его мнению, разработка компании Roketsan может применяться в качестве пехотного оружия, а также входить в арсенал беспилотников.

На опубликованных кадрах продемонстрировано, как квадрокоптер с пусковой установкой успешно поражает новейшим орудием наземную цель. Ракета с калибром 40 мм способна нанести удар по легким укреплениям, транспорту и живой силе противника на расстоянии до одного километра.

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