Мини-ракету для беспилотников испытали в Турции. Видео

В Турции провели испытания малогабаритной ракеты МЕТЕ. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в странице в Twitter. По его мнению, разработка компании Roketsan может применяться в качестве пехотного оружия, а также входить в арсенал беспилотников.