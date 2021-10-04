Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с атомной подлодки. Видео

Министерство обороны России показало кадры первого пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта атомной подводной лодки. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалась запись маневров. Уточняется, что пуск был произведен с подлодки «Северодвинск» по условной морской цели в акватории Баренцева моря.