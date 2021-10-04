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Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с атомной подлодки. Видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад

Министерство обороны России показало кадры первого пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта атомной подводной лодки. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалась запись маневров. Уточняется, что пуск был произведен с подлодки «Северодвинск» по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

«По данным объективного контроля, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной», – передает сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,РИА Новости,
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