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NI: США начали охоту на российские подлодки

Ювелина Бернст
50 минут назад

Военно-морские силы США решили начать охоту на российские субмарины, пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон.

NI: США начали охоту на российские подлодки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он обратил внимание на пресс-релиз, который 28 сентября был опубликован на официальном сайте ВМС Соединенных Штатов. Там сказано, что новая оперативная группа «Greyhound» поручит эскадренным миноносцам типа «Арли Берк» быть наготове для «противодействия угрозам со стороны Москвы».

Американцы опасаются подводных возможностей России, которые могут представлять угрозу для Европы и восточного побережья Америки, говорится в материале. В частности, военные США серьезно обеспокоены насчет способности российских субмарин шпионить и отрезать кабели связи, которые соединяют континенты по дну океана.

Новая оперативная группа призвана удержать преимущество США над Россией в западной Атлантике. В этом им должны помочь эсминцы «Арли Берк», которые обладают мощными средствами борьбы с подлодками для выполнения этой задачи, написал Ларсон.

Название «Greyhound» - отсылка к эсминцам времен Второй мировой войны, которые сопровождали конвои из Соединенных Штатов в Европу во время битвы за Атлантику.

Он заочно осужден на шесть лет тюрьмы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Еще три года заключения грозят ему за незаконное помилование обвиняемых в убийстве работника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. В отношении Саакашвили расследуется еще несколько уголовных дел.

Армия,Валерий Гелашвили,
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