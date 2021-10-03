Евросоюз выступил за создание военной миссии на Украине

Власти Европейского союза задумались о создании военной миссии на Украине, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС.

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Эта возможность рассматривается из-за якобы существования «военной активности» Москвы у границ Украины и ситуации с Крымом. Миссия может получить название «Военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине». Как следует из документа, ее проведение стало бы «выражением солидарности с Украиной».

Как пишет газета, просьба о создании миссии содержалась в «секретном» письме министра иностранных дел и министра обороны Украины в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Чтобы повысить потенциал украинской армии, Брюссель также рассматривает расширение существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

Создание миссии одобрили три балтийских страны ЕС, а также Польша, Румыния и Словакия. Их поддерживают Швеция и Финляндия.