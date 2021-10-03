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Требования к здоровью призывников повысили в России

Елена Прошина
1 час назад

Российских призывников будут скрупулезнее отбирать для службы в войсках, сообщают «Известия» со ссылкой на замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны Виталия Черкашина.

Требования к здоровью призывников повысили в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, новые ограничения по состоянию здоровья применят к молодым людям, которые перенесли туберкулёз, риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Требования по тщательному отбору призывников отразятся на показателях годности. Если в 2020 году годными были 76,4% молодых людей, то в весеннюю компанию в текущем году порог преодолели 73,5% призывников. Всего в прошлую призывную компанию в армию отправили 672 тысячи человек.

Нововведения по здоровью никак не проводились на законодательном уровне. Как заявил юрист Юрий Кулагин, не исключено, что речь идёт о внутренних рекомендациях для сотрудников военкоматов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу. Приказ касается 127 тысяч 500 мужчин, которые будут служить один год. Продлится осенний призыв с 1 октября по 31 декабря.

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