Требования к здоровью призывников повысили в России

Российских призывников будут скрупулезнее отбирать для службы в войсках, сообщают «Известия» со ссылкой на замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны Виталия Черкашина.

По его словам, новые ограничения по состоянию здоровья применят к молодым людям, которые перенесли туберкулёз, риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Требования по тщательному отбору призывников отразятся на показателях годности. Если в 2020 году годными были 76,4% молодых людей, то в весеннюю компанию в текущем году порог преодолели 73,5% призывников. Всего в прошлую призывную компанию в армию отправили 672 тысячи человек.

Нововведения по здоровью никак не проводились на законодательном уровне. Как заявил юрист Юрий Кулагин, не исключено, что речь идёт о внутренних рекомендациях для сотрудников военкоматов.