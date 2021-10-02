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В США назвали сроки размещения в Европе истребителей F-35

Lenta.ru
44 минуты назад

Соединенные Штаты намерены начать развертывание истребителей F-35 в Европе в конце 2021 года. Такой срок назвал подполковник ВВС США, командир 495-й эскадрильи Йен Маклафлин, передает The Drive.

В США назвали сроки размещения в Европе истребителей F-35
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne / ReutersU.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne / Reuters

Уточняется, что истребителями пятого поколения оснастят эскадрилью «Валькирия», которая базируется на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. В общей сложности в ее состав войдут 27 самолетов F-35A Lightning II. Это будет первая эскадрилья ВВС США F-35A где-либо за пределами США.

Ранее американское издание 19FortyFive объяснило превосходство F-35 над Су-35. В публикации отмечалось, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 представляет опасность для США и их союзников из-за своей многофункциональности, однако американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II все равно его превосходит, пользуясь большим спросом на международном рынке.

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