Учебная атака российских подлодок испугала украинских моряков

Российские подлодки, сымитировав ракетный удар по кораблям украинского Военно-морского флота Украины во время военных учений Украины около Крыма, заставили поволноваться украинских моряков. Об этом пишет китайское издание Sohu.
В материале отмечается, что украинская сторона провоцировала Москву, намеренно организовав учения у побережья Крыма, на что Россия ответила своими маневрами.
Во время тренировок российская сторона вывела в район учений флота две субмарины, которые сымитировали ракетную атаку на корабли украинской армии.
Отработка условного удара вызвала панику у украинских моряков, написал автор публикации.
Он также подчеркнул, что российский флот обладает достаточной силой, чтобы переломить практически любую ситуацию в Черном море в свою сторону.
30 сентября корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море. Имитировали удар противника самолеты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Крыму. Корабли ЧФ условно уничтожили авиацию «противника» и его ракеты на максимальной дальности.