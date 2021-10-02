Учебная атака российских подлодок испугала украинских моряков

Российские подлодки, сымитировав ракетный удар по кораблям украинского Военно-морского флота Украины во время военных учений Украины около Крыма, заставили поволноваться украинских моряков. Об этом пишет китайское издание Sohu.

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В материале отмечается, что украинская сторона провоцировала Москву, намеренно организовав учения у побережья Крыма, на что Россия ответила своими маневрами.

Во время тренировок российская сторона вывела в район учений флота две субмарины, которые сымитировали ракетную атаку на корабли украинской армии.

Отработка условного удара вызвала панику у украинских моряков, написал автор публикации.

Он также подчеркнул, что российский флот обладает достаточной силой, чтобы переломить практически любую ситуацию в Черном море в свою сторону.