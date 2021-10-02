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Опубликовано видео с истребителем KF-21 Boramae

Александр Кузьмин
1 час назад

Агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи опубликовало на YouTube ролик c «взлетающим» многофункциональным истребителем KF-21 Boramae (в переводе с корейского — «Ястреб») поколения 4++, ранее известным как KF-X.

В подписи к видео сообщается, что оно создано с использованием компьютерной графики и «не имеет ничего общего с конкретной системой вооружения или страной». Там же отмечается, что кадры полетов истребителей и беспилотных летательных аппаратов демонстрируют собой «поле битвы будущего».

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