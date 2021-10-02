Опубликовано видео с истребителем KF-21 Boramae

В подписи к видео сообщается, что оно создано с использованием компьютерной графики и «не имеет ничего общего с конкретной системой вооружения или страной». Там же отмечается, что кадры полетов истребителей и беспилотных летательных аппаратов демонстрируют собой «поле битвы будущего».