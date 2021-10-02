Учебная атака российских подлодок испугала украинских моряков

Российские подлодки, сымитировавшие ракетный удар по кораблям украинского Военно-морского флота Украины около Крыма , взволновали украинских моряков. Инцидент произошел во время военных учений Украины.

«Украинская сторона некоторое время назад публично провоцировала Москву, намеренно организовав учения неподалеку от побережья Крымского полуострова. На это РФ ответила своими маневрами. Отработка условного удара вызвала панику у украинских моряков», — отмечает издание argumenti.ru.

Сообщается также, что во время тренировок в Черное море были выведены две субмарины. Они нашли корабли ВМСУ и сымитировали ракетную атаку.