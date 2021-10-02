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СМИ: моряки Украины испугались учебной атаки российских подлодок

Ura.Ru
22 минуты назад

Российские подлодки, сымитировавшие ракетный удар по кораблям украинского Военно-морского флота Украины около Крыма, взволновали украинских моряков. Инцидент произошел во время военных учений Украины.

Учебная атака российских подлодок испугала украинских моряков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинская сторона некоторое время назад публично провоцировала Москву, намеренно организовав учения неподалеку от побережья Крымского полуострова. На это РФ ответила своими маневрами. Отработка условного удара вызвала панику у украинских моряков», — отмечает издание argumenti.ru.

Сообщается также, что во время тренировок в Черное море были выведены две субмарины. Они нашли корабли ВМСУ и сымитировали ракетную атаку.

Армия,В мире,газета "Аргументы недели",
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