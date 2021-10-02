Американцы придумали для Украины новый статус в НАТО

Влиятельное американское издание The American Conservative утверждает, что Вашингтон рассматривает Украину как «де-факто члена НАТО», хотя и не планирует включать ее туда «де-юре». Что это означает для Украины и что – для России, где расширение Североатлантического альянса за счет постсоветских стран воспринимают как «красную линию» в отношениях с Вашингтоном и Брюсселем?

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA facebook.com/MinistryofDefence.UA

Формулировка «де-факто член НАТО», предложенная для Украины старшим научным сотрудником Института Катона Тедом Галеном, – это прежде всего пропагандистский конструкт. Киеву как бы предлагают смириться, что алкаемое им присоединение к Североатлантическому альянсу в обозримом будущем не состоится, хуже того, никаких подвижек «де-юре» на этом пути тоже не будет.

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То есть холоп может считать себя паном, если ему угодно, но документа на то не выдадут.

«Де-факто член НАТО» – это словесная попытка подсластить горькую пилюлю. В целом американцы не возражают против вступления Украины в альянс, но признают, что не могут убедить в том же европейских партнеров, прежде всего Берлин и Париж. В этом смысле ничего не меняется вот уже 15 лет, но раньше, при президенте Джордже Буше – младшем, Вашингтон был готов настаивать на своей позиции, а теперь не готов – поводов для разногласий с европейцами и без того слишком много.

Для Германии и Франции неуступчивая и коррумпированная Украина ассоциируется преимущественно с проблемами и убытками. Кроме того, там знают, что приглашение Киева в НАТО – это своего рода «красная линия» для России. За этим последует реакция, о жесткости которой можно только гадать.

Это позиция топовых членов альянса, а в мелких частностях все еще хуже. Например, Венгрия по-прежнему единолично блокирует все мероприятия в официально существующем формате «Украина + НАТО», поскольку закарпатских венгров лишили образования на их родном языке. Об официальном членстве или хотя бы о Плане действий по членству (ПДЧ; на английском MAP, то есть карта) в таких условиях говорить не приходится.

Все это выглядит как повод посмеяться над киевскими стратегами по нашу сторону поребрика. Тем более мы-то понимаем – для Владимира Зеленского формулировка с «де-факто» очень слабое утешение. В украинской политической культуре мыслят по принципу «все или ничего», поэтому для подтверждения своего «альфачества» нужно или приглашение в НАТО, или ПДЧ, или еще какая-нибудь бумага, а на слово там никто не верит.

В общем, для украинцев план провален и с политической, и с пропагандистской точек зрения. Но это, к сожалению, не отменяет того, что по сути формулировка Теда Галена правдива, а это горькая пилюля уже для нас.

Объявив Украину «де-факто членом НАТО», американцы ей, к сожалению, не польстили. США действительно воспринимают ее как участника альянса в контексте своих возможностей в этой стране. А что там на вывеске написано, их волнует в наименьшей степени.

Могут ли, например, американцы разместить свою военную базу в любой точке Украины, если вдруг решат, что такая база им нужна? Однозначно да. А со стороны Киева они могут рассчитывать на безоговорочное принятие такой базы и на организацию народных гуляний в ее честь.

На Банковой улице, где находится офис Зеленского, выпьют все шампанское в тот день, когда американцы предложат разместить на Украине военную базу.

Еще 15 лет назад можно было бы ожидать того, что создание такой базы вызовет широкое народное возмущение. Теперь надежд на это нет: силы, которые могли бы такое возмущение возглавить, или покинули Украину физически, или полностью подавлены спецслужбами.

На базах, впрочем, свет клином не сошелся. Могут ли американцы поставлять Украине любые вооружения, кроме стратегических боеголовок? Могут ли наводнить Киев своими военными советниками, которые лично займутся подгонкой украинской армии под любые стандарты? Могут ли использовать территорию Украины для бесконтрольного шпионажа и организации любых провокаций против России?

Да, если захотят. Политическая элита Украины не просто зависима от американцев – она желает укреплять эту зависимость в будущем. Одобрение из Вашингтона и любая помощь с его стороны расценивается там как форма политической легитимации. Это и «охранная грамота» от внутренних врагов, и даже источник народной популярности: украинцы настолько разочаровались в своих политиках, что американским доверяют больше, как бы возлагая на Вашингтон функции по «контролю качества».

Единственное препятствие к любой деятельности американцев на Украине – это опасение ответа со стороны России. «Ответа» в широком смысле: резкое ухудшение и без того глубокого кризиса в отношениях с ядерной державой (уже со второй – не забываем про Китай) – не то, чего бы им сейчас хотелось. Но со стороны Украины их руки полностью развязаны – разделяй и властвуй.

При этом вопрос о наших трехсторонних разногласиях не стоит так, как его обычно ставят – решатся ли США на войну с Россией из-за Украины? Если США в принципе решатся на войну с Россией, то из-за Украины воевать тоже будут. В обозримой перспективе – не решатся, но лучше не забывать, что тут яйцо, а что курица.

Для самой России принципиально значимо, чтобы территория Украины оставалась нейтральной зоной. Это естественная часть представления о своей национальной безопасности для страны, угроза существования которой трижды приходила с запада – ногами, на лошадях и на танках. Но США не считают Украину нейтральной зоной, они считают ее своим сателлитом, которому готовы выделить содержание – незначительное по американским меркам, но значительное по украинским.

Впрочем, там рады любому символу «союзничества с США», и предпосылок к изменению этой ситуации не видно, в том числе – через смену на Украине власти. Путем «майдана» она там меняется строго в пользу Запада, а демократический путь невозможен в условиях диктатуры президента Зеленского.

Сам Зеленский хотел бы, чтобы эта его преданность США «отливалась в ордена» – в программы помощи и в членство НАТО, но на второе его просят не рассчитывать. В конце концов, если Украина «де-факто» в НАТО, зачем ей там быть «де-юре»? Если есть молоко, зачем тогда корова?

Для американцев даже удобнее, когда их взаимодействие с Украиной и усиление оной как части архитектуры глобального доминирования происходит не системно (как было бы в рамках НАТО), а «по чуть-чуть» и разовыми акциями. Об этом «вашингтонские мудрецы» говорят в американских СМИ довольно прямо: Украину лучше «поощрять» время от времени, стимулируя этим борьбу с коррупцией.

Кстати, по тем же СМИ видно, что американцев действительно беспокоит коррупция на Украине. Принято считать, что через коррупцию тем или иным режимом легко управлять – и американцы не стесняются это делать, например, в Латинской Америке. Однако Украиной они в состоянии управлять и без коррупционных издержек. Им не нравится, что предоставляемая Киеву помощь разворовывается, а взаимодействовать с менее одиозным в плане воровства режимом и приятнее, и удобнее – не перекупят.

Борьба с коррупцией ведется через конкретные институты, подконтрольные непосредственно американцам (например – НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро). И хотя оно имеет форму вмешательства во внутренние дела Украины, украинцами в целом поддерживается – те считают, что победить воровство изнутри не получится, а с привлечением внешних менеджеров из западных стран есть хоть какая-то надежда.