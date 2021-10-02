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Стало известно о новом покрытии российских боевых машин

Елена Прошина
2 октября 2021

Боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон. Оно способно подстраивать окраску техники под окружающий ландшафт. Опытный образец подвергается ряду испытаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Боевые машины РФ получат уникальное покрытие-хамелеон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства пояснил, что опытный образец маскировочного покрытия был создан на основе электрохромных материалов. Они способны менять цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Подобной маскировкой хотят оснастить бронированную технику — боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры и так далее.

Как пишет издание, комплекс маскировки состоит из отдельных небольших пластин с электрохромным покрытием. Это позволяет ему создавать разнообразные зрительные образы, которые способны копировать не только цвет ландшафта, но и его структуру.

Система собирает информацию об окружающей обстановке при помощи видеокамер. Цвет и структуру изображения анализирует вычислительный комплекс, потом покрытие маскируется под внешнюю среду.

Источник добавил, что новая маскировка помешает эффективной работе телевизионно-оптических приборов противника. Среди них, например, оптико-локационные станции самолетов и беспилотников, а также прицельно-навигационные комплексы наземной техники.

Армия,Оружие,РИА Новости,
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