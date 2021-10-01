В Грузии заметили переброску бронетехники из Зугдиди в Батуми

Министерство внутренних дел Грузии начало переброску бронетехники и полицейского спецназа в Батуми. Кадры опубликовало у себя агентство Odishinews.
В материале отметили, что колонна из более десятка полицейских бронемашин «Кобра» движется из города Зугдиди в Аджарию, а сотрудники спецназа направляются в Батуми. При этом передвигаются они на личных автомобилях и бронетранспортерах.
Действия МВД связывали с заявлениями бывшего президента Михаила Саакашвили о своем прибытии в Грузию после восьми лет эмиграции. В своем Facebook-аккаунте он утверждал, что уже находится в Батуми, призвал всех голосовать на выборах за партию «Единое национальное движение» или любую другую, кроме партии власти.
Экс-президент также попросил своих сторонников 3 октября двинуться колоннами на столицу и собраться на площади Свободы в центре города, чтобы защитить результаты голосования.
Михаил Саакашвили пообещал лично присоединиться к этой акции.
По информации «РИА Новости», в МВД Грузии опровергли данные об особом передвижении спецназа в Батуми.
«Это стандартное передвижение подразделения, которое осуществляется ежедневно. Никаких особенных передвижений нет», — приводятся в материале слова заместителя главы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе.
Кроме того, в департаменте не подтвердили пересечение Михаилом Саакашвили границы страны.
Напомним, что экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам. Власти Грузии не раз сообщали, что в случае возвращения его ожидает тюрьма.