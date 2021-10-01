В Грузии заметили переброску бронетехники из Зугдиди в Батуми

Министерство внутренних дел Грузии начало переброску бронетехники и полицейского спецназа в Батуми. Кадры опубликовало у себя агентство Odishinews.

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В материале отметили, что колонна из более десятка полицейских бронемашин «Кобра» движется из города Зугдиди в Аджарию, а сотрудники спецназа направляются в Батуми. При этом передвигаются они на личных автомобилях и бронетранспортерах.

Действия МВД связывали с заявлениями бывшего президента Михаила Саакашвили о своем прибытии в Грузию после восьми лет эмиграции. В своем Facebook-аккаунте он утверждал, что уже находится в Батуми, призвал всех голосовать на выборах за партию «Единое национальное движение» или любую другую, кроме партии власти.

Экс-президент также попросил своих сторонников 3 октября двинуться колоннами на столицу и собраться на площади Свободы в центре города, чтобы защитить результаты голосования.

Михаил Саакашвили пообещал лично присоединиться к этой акции.

По информации «РИА Новости», в МВД Грузии опровергли данные об особом передвижении спецназа в Батуми.

«Это стандартное передвижение подразделения, которое осуществляется ежедневно. Никаких особенных передвижений нет», — приводятся в материале слова заместителя главы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе.

Кроме того, в департаменте не подтвердили пересечение Михаилом Саакашвили границы страны.