Украинские военные могут отказаться от Telegram

Для украинских военных разработали рекомендации по использованию социальных статей для официальных и личных страниц. Их утвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Рекомендации разработаны с целью предоставления советов по освещению информации о деятельности ВСУ Украины , отмечает издание «Военное дело» .

В рекомендациях содержится информация о рисках, разъясняет порядок ведения официальных аккаунтов военных частей и дает рекомендации по защите информации. При этом отмечается, что военнослужащим не запрещено вести социальные сети. Однако с целью обеспечения их защиты и безопасности важно, чтобы они были осведомлены о возможных угрозах, которые влияют как на их служебную деятельность, так и на частную жизнь.