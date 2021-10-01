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Украинские военные могут отказаться от Telegram

Моя Москва.онлайн
13 минут назад

Для украинских военных разработали рекомендации по использованию социальных статей для официальных и личных страниц. Их утвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Рекомендации разработаны с целью предоставления советов по освещению информации о деятельности ВСУ Украины, отмечает издание «Военное дело».

Украинские военные могут отказаться от Telegram
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

В рекомендациях содержится информация о рисках, разъясняет порядок ведения официальных аккаунтов военных частей и дает рекомендации по защите информации. При этом отмечается, что военнослужащим не запрещено вести социальные сети. Однако с целью обеспечения их защиты и безопасности важно, чтобы они были осведомлены о возможных угрозах, которые влияют как на их служебную деятельность, так и на частную жизнь.

Военнослужащим рекомендовано отказаться от использования соцсетей ВКонтакте, Одноклассники, мессенджеров Telegram, почтовых ящиков Mail.ru, Yandex.ru российского происхождения. Объясняют это тем, что у российских спецслужб может быть доступ к их данным.

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