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Россия отправила в Мали боевые вертолеты

Вероника Полынина
18 минут назад

Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета в рамках заключенного ранее контракта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Россия отправила в Мали боевые вертолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник подтвердил, что Россия передала Мали два вертолета Ми-171Ш и два Ми-17В5.

Вместе с вертолетами РФ поставила комплект вооружения и боеприпасов.

Ранее о том, что Мали купила у России четыре новых вертолета типа Ми-171, оружие и амуницию, заявил министр обороны африканской страны Садио Камара.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш (штурмовой) - самая современная версия вертолетов типа Ми-17 с улучшенными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками, высокими живучестью и безопасностью полета, а также мощным комплексом неуправляемого оружия.

Вертолет Ми-171Ш предназначен для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, десантирования тактических воздушных десантов, высадки разведывательно-диверсионных групп, и уничтожения наземных объектов.

Вертолет может также применяться для эвакуации раненых, оказания экстренной медицинской помощи на борту, ведения поисково-спасательных операций в боевых условиях.

Мали обратилось к российской ЧВК для борьбы с террористами

Ми-171Ш обладает высокими транспортными возможностями, способностью применения в специальных операциях, автономностью базирования и возможностью безангарного хранения.

Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 предназначен для перевозки личного состава, транспортировки грузов и образцов вооружения и военной техники внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, десантирования тактических воздушных десантов, высадки разведывательно-диверсионных групп, уничтожения легкобронированной техники, поражения площадных целей и живой силы, а также эвакуации и перевозки раненых.

Армия,РИА Новости,
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